Von der Leyen e Costa discutiram apoio à Ucrânia e oportunidades de comércio

A presidente da Comissão Europeia anunciou, esta quinta-feira, que discutiu com o primeiro-ministro português o apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia e as oportunidades de comércio com o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

"Foi um prazer estar com António Costa. Em antecipação do próximo Conselho Europeu discutimos a competitividade, as oportunidades de comércio entre a UE e o MERCOSUL, assim como o apoio à Ucrânia", escreveu Ursula von der Leyen na rede social Twitter.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que durante o a reunião com o primeiro-ministro também abordaram a aplicação do plano de recuperação da União Europeia pós-pandemia (a apelidada "bazuca" que está por detrás do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência de cada Estado-membro): "Crucial para Portugal, crucial também para a Europa como um todo."

A publicação é acompanhada por um curto vídeo de um aperto de mão entre von der Leyen e Costa.

O primeiro-ministro escreveu, igualmente no Twitter, que discutiu com Ursula von der Leyen o "apoio à competitividade das empresas europeias" e a "necessidade de acelerar a transição energética".

"Analisámos também o apoio à Ucrânia e a criação de condições para o alargamento", acrescento o primeiro-ministro português.

Este foi o primeiro encontro entre António Costa e von der Leyen este ano. O último foi durante a reunião do Conselho Europeu, em dezembro e, na altura, António Costa defendeu a extensão do mecanismo ibérico para controlar o preço do gás adquirido para a produção de eletricidade.

Na manhã desta sexta-feira o primeiro-ministro vai reunir-se com a vice-presidente da Comissão e também comissária para a Competitividade, Margrethe Vestager, às 8 horas e depois com o comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton, às 11 horas. Assim como aconteceu esta quinta-feira, não estão previstas declarações no final dos encontros.

António Costa vai viajar depois para Gotemburgo, na Suécia, para assistir durante a tarde ao jogo da seleção nacional de andebol contra a seleção cabo-verdiana no Campeonato do Mundo.