Von der Leyen para Zelensky: "Este envelope é um importante passo para a adesão à UE"

Ursula von der Leyen convidou formalmente a Ucrânia a entrar para a União Europeia e prometeu ajuda na reconstrução do país. Zelensky diz que o questionário hoje recebido estará pronto dentro de uma semana.

Numa visita oficial à Ucrânia, a presidente da Comissão Europeia convidou formalmente o país a aderir à União Europeia (UE), entregando ao presidente ucraniano um envelope com a documentação necessária para dar início ao processo de adesão. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Ursula Von der Leyen entregou um questionário a Zelensky que deve ser preenchido por Kiev e que servirá de base a uma tomada de decisão por parte da UE.

"A Ucrânia pertence à família europeia. Hoje estamos aqui para lhe dar a primeira resposta positiva. Neste envelope, há um importante passo para a adesão à União Europeia", anunciou a líder europeia, prometendo fundos para reconstruir a Ucrânia e lamentando o que antes viu em Bucha, localidade nos arredores de Kiev onde estão a ser investigados crimes de guerra depois de terem sido descobertas dezenas de corpos após a retirada das forças russas.

"Não será, como de costume, uma questão de anos para formar essa opinião [sobre a adesão], mas acho que uma questão de semanas", garantiu Ursula von der Leyen a Volodomyr Zelensky, comprometendo-se com uma análise breve sobre a candidatura.

O líder ucraniano assegurou que o documento estará pronto dentro de uma semana e destacou a importância da integração na União no processo de reconstrução do país, no fim da guerra.