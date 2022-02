Von der Leyen volta a ser ignorada por um líder político

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, voltou a sofrer, sexta-feira, com o machismo de um líder político com quem teve de se cruzar em funções.

Depois de, em abril do ano passado, ter ficado sem cadeira numa reunião em Ancara, na Turquia, com o presidente turco, Erdogan, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desta vez, Von der Leyen foi ignorada por Jeje Odongo, ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda, nos cumprimentos protocolares da cimeira União Europeia/ União Africana, que decorre em Bruxelas por estes dias.

Na embaraçosa situação que aconteceu durante a pose para os jornalistas à chegada dos dignitários estrangeiros à cimeira, Odongo parece ignorar Von der Leyen com um leve aceno, para depois cumprimentar efusivamente Charles Michel (novamente apanhado numa situação embaraçosa com Ursula, sem ter qualquer reação) e Emmanuel Macron, presidente francês. E foi mesmo Macron a salvar parcialmente a situação, ao indicar ao político ugandês que deveria cumprimentar a presidente da Comissão Europeia.

Veja o momento:

Recorde episódio na Turquia, que Von der Leyen afirmou só ter acontecido por ser mulher: