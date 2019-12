Youtuber condenado a prisão e jornalista detido em Marrocos

Hoje às 13:42 Facebook

As autoridades marroquinas condenaram na quinta-feira a prisão um homem que criticou o rei num vídeo divulgado na plataforma YouTube e detiveram um jornalista e ativista que defendeu contestatários anti-governo na rede social Twitter.

Defensores da liberdade de imprensa consideram que as medidas refletem a crescente pressão contra os que usam as redes sociais para expressar a sua contestação face a problemas económicos ou sociais.

Um tribunal em Settat condenou Mohammed Sekkaki a quatro anos de prisão, por se ter referido aos marroquinos como burros e criticado o rei Mohammed VI num vídeo que divulgou em novembro no YouTube. Em Marrocos, criticar o rei é crime.

Igualmente na quinta-feira, o jornalista Omar Radi foi detido e acusado de insultar um juiz.

A detenção terá sido motivada por uma mensagem no Twitter do também ativista, há seis meses, criticando a decisão de um tribunal marroquino de condenar a duras penas de prisão líderes de manifestações na região do Rif.

O tribunal de Casablanca recusou fiança a Radi, disse o ativista Khalid el-Bekkari. Se for condenado, o jornalista arrisca até um ano de prisão e uma multa de 500 euros.

A liberdade de expressão é garantida pela Constituição marroquina, mas com limites. As autoridades consideram que os utilizadores das redes sociais estão a forçar demasiado os limites.