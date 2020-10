Youtuber que se filmou a conduzir a 233 km/h detido em Espanha

JN Hoje às 17:47 Facebook

Um youtuber com mais de dois milhões de seguidores que se filmou a conduzir a 233 km/h numa via rápida de Madrid foi detido, este sábado, pela Polícia Nacional espanhola. A velocidade máxima permitida no local é de 80 km/h.

O suspeito será, segundo a comunicação social espanhola, o youtuber vicesat, responsável por um canal no YouTube dedicado ao universo automóvel. A infração terá sido cometida na M-45, ao volante de um Lamborghini Huracan, emprestado por um dos seus seguidores. O vídeo foi publicado a 25 de setembro.

"No seu depoimento, o proprietário do veículo reconheceu a sua discordância com o condutor por ter mostrado a matrícula do carro no vídeo e testado na via pública a velocidade que podia atingir", refere, em comunicado, a Policía Nacional.

A denúncia partiu de um cidadão que, por e-mail, informou as autoridades do conteúdo do vídeo.

"As imagens provam que o youtuber conduziu um veículo de gama alta a 233 km/h numa área de serviço da estrada M-45, sentido Valência, limitada a 80 km/h", lê-se na nota. Trata-se de uma infração contra a segurança rodoviária.

Até às 17.30 horas de sábado, o vídeo já tinha sido visualizado por mais de 1,8 milhões de pessoas.

Na sua conta no Instagram, vicesat negou, este sábado à tarde, ter sido o youtuber detido pela Polícia Nacional.