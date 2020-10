Graça Freitas admite "enorme pressão sobre serviços de saúde pública"

Rita Salcedas Hoje às 14:00, atualizado às 14:23 Facebook

A diretora-geral de Saúde reconheceu, esta sexta-feira, que "existe uma enorme pressão sobre os serviços de saúde pública".

No dia em que Portugal registou, pelo terceiro dia consecutivo, um novo máximo de novos casos de infeção (2608 casos), a diretora-geral da Saúde reconheceu que "existe uma enorme pressão sobre os serviços de saúde pública". "Estamos com muitos doentes e casos e a investigação epidemiológica implica que a partir de cada caso diagnosticado se vá à procura dos contactos", que são divididos em alto risco - obrigados a ficar em isolamento - e baixo - não têm de o fazer, mas têm de cumprir as regras de segurança e distanciamento.

Natureza das sequelas por confirmar

Questionada sobre as eventuais sequelas manifestadas em pessoas que tiveram covid-19, a diretora-geral da Saúde sublinhou que ainda não há "certeza absoluta" sobre a natureza das mesmas. As sequelas do foro neuromuscular e relacionadas com a perda de capacidade física "podem ter diretamente a ver com a doença covid" ou "com o facto de alguns destes doentes terem tidos internamentos prolongados nomeadamente em unidades de cuidados intensivos".

Segundo a diretora-geral, "quem fica em unidades de cuidados de intensivos, nomeadamente ventiladas e por períodos longos, independentemente da doença que deu origem a esse internamento, pode apresentar sequelas que muitas vezes não ficam permanentemente" e podem ser reversíveis, por exemplo, com fisioterapia. "Temos de saber a que se devem [os sintomas]: se à covid ou às consequências do tratamento e do internamento", adiantou, notando que os médicos que deram alta aos doentes em causa "acompanham a sua convalescença e vão monitorizando o aparecimento e desaparecimento destas sequelas". "É um trabalho normal e é normal que existam estudos descritivos que dizem isso: quantos ficaram com sequelas e o que aconteceu."

1 milhão e 683 mil já fizeram o download da StayAway Covid

Já foram feitos 1 milhão e 683 mil downloads da aplicação de rastreio StayAway Covid e inseridos 179 códigos, relativos a doentes infetados, adiantou o secretário de Estado da Saúde. A proposta sobre a obrigatoriedade da instalação da aplicação "foi enviada pelo Governo à Assembleia da República e cremos que é lá que esse debate deverá ser realizado", acrescentou Diogo Serra Lopes, acrescentando que as autoridades de saúde irão aguardar a decisão que sairá do Parlamento.