12500 professores dos quadros vão mudar de escola

No próximo ano, 12500 professores que concorreram ao concurso interno vão mudar de escola. Além disso, e graças à norma-travão, todas as 2424 vagas abertas nos quadros do Estado foram preenchidas. Somam-se 31 docentes do ensino artístico especializado da música e da dança, que também vinculam ao Estado.

As listas dos concursos dos professores foram publicadas na página da Internet da Direção-Geral da Administração Escolar ao final desta quinta-feira.

Quanto ao concurso externo, os professores que não conseguiram um lugar serão inseridos no concurso de contratação inicial. Devem manifestar preferências entre 19 e 23 de julho, através do Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação.