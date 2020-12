Vacinação começa em 150 lares na próxima semana em 25 concelhos

Ana Gaspar e MCC Hoje às 19:37 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, esta terça-feira, que a vacinação vai começar na próxima semana em 150 lares nos 25 concelhos em risco extremo de infeção por covid-19.

Sem especificar quais, Marta Temido avançou que serão 11 concelhos na dependência da Administração de Saúde (ARS) do Norte, cinco da ARS do Centro, um na ARS de Lisboa e Vale do Tejo e oito na ARS do Alentejo.

"Está prevista uma entrega de vacinas Pfizer na semana que se inicia a 4 de janeiro e nesse momento iremos não só prosseguir a vacinação de profissionais de saúde, mas avançar também para a vacinação em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI)", disse.

A governante adiantou que o critério de início de vacinação está relacionado com os locais com maior incidência de covid-19.

Os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, divulgados segunda-feira, indicam a existência de 25 concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Nestes municípios exitem além de ERPI estruturas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. No total de 15o instituições.

Na segunda semana de janeiro, prosseguiu, será dada continuidade a estas duas linhas de vacinação: profissionais de saúde e utentes de lares de concelhos com outros níveis de risco.

Mais de 15 já vacinados

Sobre o arranque da vacinação aos profissionais de saúde, a governante revelou que até às 18 horas desta terça-feira já tinham sido ministradas 16.701. Número que ultrapassa as doses recebidas a 26 de dezembro e que já inclui as que chegaram na segunda-feira e que começaram a ser dadas hoje.

De acordo com a ministra, nenhum dos vacinados apresentou efeitos secundários graves.