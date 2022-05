60% dos resíduos ainda vão para aterro, é preciso ensinar a reciclar

Guilherme Lopes Hoje às 09:54 Facebook

Portugal já tem um ecoponto por cada 143 habitantes mas ainda assim os portugueses ainda erram na hora de separar o lixo adequadamente. A Sociedade Ponto Verde (SPV) afirma que é necessário tornar o ato da reciclagem mais fácil e o sistema de reciclagem de embalagens mais "transparente", de forma a "servir melhor as pessoas". A instituição revela que é um "desperdício de recursos" as embalagens que vão parar aos aterros, afirmando que é preciso sensibilizar o público para o custo de não reciclar adequadamente.

Segundo dados da empresa, já existe um ecoponto por cada 143 habitantes. No total, já são mais de 70 mil os ecopontos espalhados pelo território nacional, quando em 2019 somavam cerca de 45 mil. "No entanto, temos de fazer mais. O próximo grande passo é tornar o sistema de reciclagem de embalagens mais 'transparente' para os cidadãos, para que consigam perceber o que eles gastam ou pagam por não reciclar", afirma Ana Isabel Trigo Morais, CEO da SPV.

A CEO da SPV revela que Portugal tem atualmente "60% dos resíduos urbanos que vão parar aos aterros" e que para a instituição isto é um "desperdício de recursos". "Quanto mais conseguirmos reciclar e valorizar, mais protegemos o planeta." Embora os dados da recolha seletiva de embalagens sejam positivos, a Sociedade Ponto Verde diz que é "necessário melhorar bastante o desempenho do sistema e do serviço entregue ao cidadão, quando o país tem metas nacionais ambiciosas para cumprir: reciclagem de 65% dos resíduos de embalagens, até 2025, e de 70%, até 2030".

"Mesmo com estas metas, daqui a três ou quatro anos, vamos perceber que devíamos ter feito mais trabalho além deste. Por isso é necessário trabalhar conjuntamente com as autoridades. Temos de acelerar o caminho. Porque se não o fizermos agora, quem o fará?", interroga Ana Isabel Trigo Morais.

Relativamente à reciclagem, a Sociedade Ponto Verde reporta terem sido enviadas para reciclagem 435 mil toneladas de embalagens em 2021, o que representa um aumento de 6,4% face ao ano anterior. Também o primeiro trimestre de 2022 mostrou uma evolução positiva comparativamente com o período homólogo, com mais de 105 mil toneladas de embalagens encaminhadas para reciclagem.

Prémio "Junta-te ao Gervásio"

Criado no contexto das celebrações do 25º aniversário da Sociedade Ponto Verde, o prémio "Junta-te ao Gervásio" é apresentado esta terça-feira, Dia Internacional da Reciclagem. As inscrições estarão abertas até 31 de julho.

A SPV explica que a "ambição maior é comunicar, através dos agentes ou de iniciativas de proximidade, com os cidadãos", promovendo a economia circular.

Iniciativas como o "Junta-te ao Gervásio" pretendem criar um elo entre gerações e instituições, fomentando a interação e a imaginação. "Temos hoje uma geração de jovens que estão muito ligadas às questões ambientais, que estão a desenvolver grandes projetos na área da reciclagem."

Existem três categorias para este prémio: uma categoria para as juntas de freguesia, com o primeiro lugar a receber uma obra de arte que assinala a colaboração; uma categoria para as pequenas coletividades locais, cujos prémios podem ir de 2000 a 5000€; e uma categoria para os cidadãos individuais, com prémios entre os 1000 aos 2500€. "Este prémio pretende destacar os cidadãos, as juntas de freguesia, as aldeias e cidades, reforçando a importância da reciclagem.