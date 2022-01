"A ajuda económica aos pobres não deve ser questionada"

Emília Monteiro Hoje às 18:50 Facebook

Preocupada com o agravamento da pobreza na pandemia, Igreja promove encontro para discutir como a combater.

"Não se deve, sequer, questionar a ajuda económica aos mais pobres. É científico e está provado que para evitar a pobreza e para quebrar ciclos de pobreza, é preciso ajudar financeiramente as famílias", disse, ao JN, Joana Silva, economista e membro da Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP). Este organismo da Igreja Católica organiza hoje, em Lisboa e com transmissão na página de Facebook da CNJP, uma conferência sobre os "Pobres, pobreza e desigualdade", com particular atenção ao impacto da pandemia.

"Um dos grandes problemas da atualidade é não só o elevado nível da pobreza, mas também o aumento que teve nos anos recentes, com a pandemia", referiu ainda a economista e docente na Universidade Católica, que trabalhou vários anos no Banco Mundial. "Muitas pessoas que não eram pobres tornaram-se pobres durante a pandemia e muitas mais estão numa situação de tal forma vulnerável, que qualquer imprevisto a pode colocar na pobreza", acrescentou Joana Silva. O risco de pobreza em Portugal aumentou para 18,4% em 2020, uma subida de 2,2 pontos percentuais relativamente ao ano anterior, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).