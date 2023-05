"A Assembleia confirma, o presidente promulga", assegura Marcelo Rebelo de Sousa

Diana Morais Ferreira Hoje às 17:01 Facebook

O decreto da eutanásia foi confirmado, esta sexta-feira, pelo Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que a lei será promulgada, tal como está previsto na Constituição da República Portuguesa.

O Parlamento aprovou, esta sexta-feira, com um total de 129 votos a favor, o diploma sobre a morte medicamente assistida, que tinha sido vetado pelo Presidente da República a 19 de abril. De acordo com a Constituição da República, perante um veto, o Parlamento pode confirmar o texto por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, obrigando o presidente da República a promulgá-lo no prazo de oito dias a contar da data da receção.

"A promulgação é obrigatória. Portanto, eu promulgarei dentro do prazo de oito dias", garantiu o presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa relembrou que jurou a Constituição e que, nesse sentido, fará tudo o que nela estiver previsto. "Eu jurei a Constituição toda, não jurei os artigos que me agradavam", afirma. Acrescentou, ainda, que "a Constituição obriga o presidente a promulgar uma lei que vetou, mas que foi confirmada pela Assembleia da República".

Confrontado pelas declarações do PSD sobre reiterar o pedido de fiscalização sucessiva da lei, não quis tecer grandes comentários. Apenas referiu que, "a partir do momento em que promulga a lei, esta será publicada". Marcelo explicou que "só depois de reunidas as condições é que a lei entrará em vigor" e que as fiscalizações virão a seguir, daí se chamarem "sucessivas".

A lei foi votada a favor pela esmagadora maioria dos deputados das bancadas do PS, da IL, do BE e dos representantes do PAN e do Livre, assim como por alguns parlamentares do PSD.