Inês Schreck Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Na apresentação do Plano de Contingência - Módulo Verão 2022, que decorreu esta tarde em Alpiarça, a diretora-geral da Saúde explicou porque agosto não é um bom mês para ter acidentes ou doenças e falou do bacalhau à brás, um dos principais responsáveis pelas intoxicações alimentares coletivas no verão. Graça Freitas pediu atenção aos mergulhos, que provocam muitas lesões medulares em jovens, e alertou para as doenças sexualmente transmissíveis, que nos colocam ao lado dos países menos desenvolvidos.

A propósito das deslocações no território, que ocorrem no verão, Graça Freitas salientou a desorientação que as pessoas sentem quando têm "a pouca sorte de adoecer em férias". Porque não têm o seu médico, o seu centro de saúde ou hospital por perto.

"A pior coisa que nos pode acontecer é adoecer em agosto", afirmou a diretora-geral da Saúde, acrescentando que "agosto não é um bom mês para ter acidentes ou doenças". Sorrindo, Graça Freitas dirigiu-se a Luís Pisco, presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, garantindo-lhe que não estava a fazer uma piada de mau gosto, mas apenas a constatar um facto.

Na apresentação do plano, a diretora-geral da Saúde falou dos comportamentos de risco, mais propícios no verão porque o calor desinibe e descontrai, e pediu atenção redobrada às crianças, por causa dos acidentes de viação, das quedas e afogamentos. Aos adolescentes, sobretudo aos rapazes, alertou para as lesões medulares causadas pelos mergulhos.

Ainda sobre os comportamentos de risco, Graça Freitas lembrou que Portugal tem muitas doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, assemelhando-se "neste aspeto um país pouco desenvolvido".

O bacalhau à brás e as salmonelas

A diretora-geral da Saúde referiu-se ainda às toxinfeções alimentares coletivas, comuns no verão, nas quais o bacalhau à brás é, todos os anos, um grande protagonista. Aquele prato feito com ovos é muitas vezes preparado horas antes da refeição e depois é pouco aquecido, explicou Graça Freitas, o que acaba por permitir o desenvolvimento de salmonelas.

PUB

O plano de contingência - Módulo Verão 2022 está assente em três eixos tradicionais: informação, que é colhida junto de vários parceiros para conhecer a realidade e prever o que vai acontecer; prevenção e controlo de danos e comunicação entre parceiros e com a população. A estes junta-se um eixo específico para a covid-19.

Sobre a pandemia, Graça Freitas notou que, apesar da tendência decrescente de casos de covid-19, o país continua num patamar relativamente elevado. E sublinhou que as temperaturas elevadas podem agravar o impacto da covid-19 por descompensação de doenças crónicas de base.

No capítulo da prevenção e controlo de danos, a Diretora-Geral da Saúde destacou a hidratação e a importância dos ambientes climatizados, sobretudo para doentes e idosos.