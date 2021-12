A "Professora do Ano 2021" ensina TIC em São Tomé e Príncipe

Diana Cardoso Hoje às 15:02 Facebook

O mérito como docente nas escolas onde trabalhou e a disponibilidade de partilha de experiências com os colegas são as características que valeram o prémio de "Professora do Ano 2021" a Carla Pereira Menino. Atualmente, a professora de informática leciona na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe. Esta é a 4.ª edição do prémio atribuído pela Casa das Ciências.

O voluntariado que realizou entre 2012 e 2013 ao serviço da ONGD Leigos para o Desenvolvimento, como agente de desenvolvimento, levou Carla Pereira Menino a dar aulas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe. Foi-lhe reconhecido o estatuto de agente da cooperação pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

Em África desenvolveu alguns projetos de relevância. O projeto "Africa Code Week (ACW)", da sua responsabilidade, foi relevante no ensino da tecnologia e da sua envolvência na aprendizagem em geral. Durante o estado de calamidade em S. Tomé e Príncipe, a professora foi essencial na facilitação do processo das aulas online, na configuração e organização de todas as disciplinas e turmas com a criação da plataforma Classroom.

A Casa das Ciências refere, em comunicado, que o prémio é um reconhecimento do "seu trabalho docente na escola e na partilha das suas experiências com toda a comunidade docente, nomeadamente na iniciação às questões das Tecnologias da Informação aos mais novos". Carla Pereira Menino desenvolve "uma reconhecida atividade de mérito" em São Tomé e Príncipe.

Incentiva a "voar mais alto"

Nos testemunhos recolhidos pela Casa das Ciências, uma colega da professora de informática, Maria José Ferreira Álvares, professora e delegada de grupo da secundária Manuel Laranjeira, afirma que Carla Menino "está sempre a querer fazer mais pelo agrupamento, a tentar implementar alguma ideia nova, como foi o caso das vigilâncias dos professores serem consultadas no site do agrupamento; como o Clube de Robótica com os nossos lindos Mbots que foram adquiridos pelo seu esforço". "Tenta que todos os que a rodeiam consigam voar mais alto, na sua carreira profissional e na sua vida pessoal, incentivando-os a acreditarem nas suas potencialidades. Está sempre disponível para nos ouvir, quer a nível pessoal, quer a nível profissional", disse a professora.

Carla Pereira Menino licenciou-se em Informática de Gestão pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique em 1999. Entre 2003 e 2005, profissionalizou-se na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, tendo concluído posteriormente (em 2012) uma Pós-graduação, em Sistemas Gráficos e Multimédia no Instituto Superior de Engenharia do Porto.

A Casa das Ciências é um projeto associado ao EDULOG, Fundação Belmiro de Azevedo, focado na melhoria da aprendizagem das ciências nas nossas escolas, disponibilizando a todos os seus visitantes um repositório de recursos digitais, um banco de imagens e uma enciclopédia de termos científicos.