Aberto agendamento para maiores de 50 anos e maiores de 30 vacinados com Janssen

O autoagendamento da dose de reforço contra a covid-19 e/ou vacina da gripe já está disponível para maiores de 50 anos. Pessoas com mais de 30 anos que tenham tomado a vacina da Janssen também já podem receber uma nova dose.

O pedido de agendamento pode ser feito no portal da Direção-Geral da Saúde. Na terça-feira, a DGS divulgou que "as pessoas com 40 ou mais anos, que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias, já podem recorrer aos centros de vacinação em regime casa aberta". Está também em funcionamento a modalidade "casa aberta" para reforço de vacinação de todas as pessoas com 60 ou mais anos contra a covid-19 e/ou contra a gripe.

Recorde-se que, na quarta-feira, ficou disponível o autoagendamento da vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 e 6 anos para o período de 6 a 9 de janeiro. Este será o segundo período destinado exclusivamente à vacinação de menores, depois de mais de 95 mil crianças entre os 9 e os 11 anos terem recebido a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer no fim de semana de 18 e 19 deste mês.

Segundo o planeamento da task force, a vacinação da segunda dose para as crianças abaixo dos 12 anos deverá acontecer entre os dias 5 de fevereiro e 13 de março.