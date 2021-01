Acabam o take-away e os saldos para que a escola fique aberta

Alexandra Figueira com Alexandre Panda Ontem às 23:53 Facebook

Um fim de semana depois de medidas mais duras para travar uma terceira vaga sem fim à vista, o Governo emendou a mão e apertou as proibições. Três dias de pressão extrema nos hospitais e as críticas severas do presidente da República, da Oposição e de especialistas, levaram António Costa a pedir um "sobressalto cívico" aos portugueses.

Mantém as escolas abertas, mas aperta as restrições ao comércio, incluindo a proibição de saldos e takeaway nos centros comerciais e dá 48 horas às grandes empresas para nomear os trabalhadores presenciais. A ideia-chave - repetida por António Costa 11 vezes - é "proibição".

Quando foram conhecidas as medidas em vigor desde sexta-feira, multiplicaram-se as críticas de que as exceções eram tantas que se perderia o efeito prático do confinamento. Esta segunda-feira, António Costa respondeu: "Preocupem-se pouco com as exceções e concentrem-se nas regras: fiquem em casa, circulem só para o essencial". O essencial, disse, é o trabalho, a alimentação e sair de casa o mínimo indispensável para manter a "saúde mental". E estudar.

A escolas vão continuar abertas, apesar de vários peritos recomendarem o ensino à distância para os estudantes mais velhos. Acabar com as aulas presenciais, justificou o primeiro-ministro, seria um "custo irreversível para a vida". Na semana passada, o Governo prometeu à comunidade escolar que seria lançada uma campanha massiva de testagem para despistar infeções antes que se tornem em surtos.

Lista nominal de trabalhadores

Se as escolas continuam abertas, os ATL deixam de fechar. O encerramento deixou muitos pais sem sítio onde deixar os filhos enquanto trabalham. Mas também o trabalho terá que mudar.

A informação dada pelas forças de segurança, setor dos transportes e movimentos dos telemóveis mostra que 70% dos portugueses ignoraram as regras em vigor desde sexta-feira. Na semana passada, António Costa disse que o teletrabalho "é mesmo obrigatório". Agora, reforça que só se pode circular com uma declaração da entidade patronal e dá 48 horas às empresas de serviços com mais de 250 pessoas para dar à Autoridade para as Condições no Trabalho uma lista com o nome dos trabalhadores cuja presença não dispensa.

O Governo quer as forças de segurança mais visíveis na rua. Fonte oficial do comando da GNR disse ao JN que o dispositivo será ajustado às medidas anunciadas: "Há novos horários, por exemplo, que vão obrigar a uma adaptação que será planeada nas próximas horas". E a PSP está preparada "para dar cumprimento a todas as decisões do Conselho de Ministros", disse fonte da direção nacional.

Apelo à "unidade nacional"

A presença nas ruas será dissuasora de movimentações não essenciais, espera o Governo. As lojas ficam proibidas de fazer saldos e todos os estabelecimentos têm de fechar às 20 horas, à semana, e às 13 horas no fim de semana e feriados - exceção para lojas de alimentação, que fecham às 17 horas. Ficam proibidos a venda ao postigo e os passeios na marginal e volta a proibição de circular entre concelhos ao fins de semana. A pressão sobre o Executivo agravou-se com Marcelo Rebelo de Sousa (enquanto candidato às presidenciais) a acusá-lo de não ter previsto a terceira vaga e Rui Rio a pedir um "confinamento a sério".

Questionado, António Costa respondeu não ser este o momento de "combate político-partidário", mas de "unidade nacional" e de responsabilidade individual no cumprimento das novas medidas. Falta saber quando entram em vigor.