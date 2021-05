Acabou diferença nos salários do profissional e do regular

Alexandra Figueira Hoje às 00:01 Facebook

Nas gerações mais jovens, já quase não há diferença no salário de quem acabou o 12.º ano na via regular ou na via profissional. E a diferença que existe deve-se à discriminação feita pelos empregadores, conclui um estudo da Católica de Lisboa e da Universidade de Amesterdão. Sucessivos Governos têm mostrado intenção de reforçar a via profissional, mas Portugal está ainda longe de atingir a metade dos estudantes do Secundário.

O estudo "Flutuações na diferença salarial entre o ensino vocacional e regular" olha para os trabalhadores que têm o Ensino Secundário, mas não completaram um curso superior, e divide-os em três grupos, explica o investigador Pedro Raposo. Um começou a trabalhar nos anos 70; outro nos anos 80 e o terceiro a partir dos anos 90.

A análise obteve três grandes conclusões. Primeiro, os trabalhadores mais velhos, vindos do profissional, ganham menos do que os da via regular, mas a diferença esbate-se entre os mais jovens. Segundo, os alunos do profissional podem ter notas mais baixas do que os do ensino regular, mas quando começam a trabalhar são profissionais de igual qualidade. Terceiro: se há uma diferença salarial, é porque as empresas discriminam quem vem do profissional.