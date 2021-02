Medidas não mudam e plano para desconfinar anunciado a 11 de março

Miguel Conde Coutinho e Tiago Rodrigues Hoje às 17:38 Facebook

O primeiro-ministro afirmou, esta sexta-feira, que as restrições se vão manter pelo menos por mais 15 dias e que o plano de desconfinamento vai ser anunciado a 11 de março. Escolas serão as primeiras a abrir.

"Nos próximos 15 dias, é preciso manter tudo, tudo, tudo como tem sido até agora", anunciou António Costa, no Palácio da Ajuda, pouco depois de concluída a reunião do Conselho de Ministros de hoje. E não quis adiantar nenhum detalhe sobre um eventual alívio das restrições num futuro próximo.

Mas o líder do governo deixou um compromisso: a 11 de março, o Governo vai divulgar um plano de desconfinamento, que, como pediu Marcelo Rebelo de Sousa e Costa confirmou, será gradual e organizado em função de atividades ou de localizações geográficas e sempre com base em critérios associados à pandemia.

O primeiro-ministro conformou também o que já tinha sido referido pelas ministras Mariana Vieira da Silva e Marta Temido: as escolas foram as últimas a fechar e serão "naturalmente" as primeiras a abrir.

"Infelizmente não é ainda o tempo do desconfinamento"

No início da sua intervenção, Costa anunciou que o "Conselho de Ministros, como era expectável, aprovou sem qualquer alteração a renovação do decreto-lei que há 15 dias atrás tinha aprovado". O primeiro-ministro apresentou duas razões para explicar essa decisão: a primeira é que as "medidas adotadas continuam a permitir os efeitos desejados" e a segunda é que os números continuam a baixar.

"Este não é ainda, infelizmente, o tempo do desconfinamento", justificou.