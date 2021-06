Adiada pela terceira vez: Governo falha aplicação da diretiva dos plásticos

Zulay Costa Hoje às 15:05 Facebook

Não vai entrar em vigor, amanhã, a proibição dos cafés e restaurantes utilizarem alguns artigos de plástico de uso único, como talheres, pratos, palhinhas e recipientes para take-away. A data havia sido avançada pelo Governo, depois de dois adiamentos, mas não é exequível.

O JN apurou que o projeto de decreto-lei está pronto para ir a Conselho de Ministros, mas o processo legislativo que permite a sua entrada em vigor está longe de estar concluído, logo nunca poderá entrar em vigor a 1 de julho, como estava previsto.

O projeto de decreto-lei, que transpõe a diretiva europeia sobre esta matéria, esteve em consulta pública até ao passado dia 13. Estabelecia a entrada em vigor a 1 de julho, ou seja, amanhã, e, entre outras coisas, proibia os estabelecimentos de restauração de utilizarem, a partir de dia 3, alguns artigos de plástico de uso único.

O JN sabe que o documento final, que teve em consideração os contributos recolhidos durante a consulta pública, está pronto. Agora precisa de ser aprovado em Conselho de Ministros, o que pode acontecer amanhã ou noutra data posterior. Dali segue para promulgação pelo Presidente da República e só depois deste aval será publicado em Diário da República, entrando então em vigor. O decreto-lei poderá, ainda, estabelecer um prazo para que aqueles artigos deixem de ser utilizados pelos estabelecimentos.

"Em processo legislativo"

Questionado pelo JN, o Ministério do Ambiente apenas adiantou que o "diploma que procede à transposição da Diretiva relativa aos plásticos de uso único ainda não foi aprovado" e que aquele ministério "não é responsável pelo circuito legislativo do Governo".

A diretiva é de aplicação obrigatória em todos os Estados-membros da União Europeia. A medida esteve para ser implementada no ano passado, com o Governo a antecipar os prazos da tal diretiva para setembro de 2020. Contudo, considerando os impactos da pandemia, o Governo decidiu adiá-la para março e, mais tarde, para julho deste ano.

Preocupação: escoar stocks

No início da semana, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP) mostrava-se muito preocupada com a entrada em vigor prevista para dia 1. "Fomos os responsáveis por ter sinalizado a necessidade de criarmos moratórias para a aplicação dessas alterações e o governo também esteve bem nessa matéria porque foi ajustando e criando essas moratórias, mas as moratórias acabaram e vai entrar no dia 1 de julho", escreveu, em resposta ao JN, estranhando, a poucos dias da previsível entrada em vigor, não saber ainda a "redação final".

Entre as várias preocupações está a do "escoamento dos materiais" em stock. "As atividades estiveram encerradas durante muito tempo; tinham stocks que não foram usados portanto é preciso salvaguardar o gasto destas existências", esclarecia a AHRESP, salientando que essa questão é "absolutamente crucial" porque as empresas, que estiveram encerradas, "não conseguiram escoar", têm "dúvidas" em relação a um conjunto de artigos e estão com "dificuldades em encontrar materiais alternativos".

O JN contactou três empresas que vendem material alternativo ao plástico descartável. A CopoPalhinhas, Soditud e Triponto disseram ter sentido nas últimas semanas mais interesse e pedidos de informação, mas a auscultação ainda não se traduziu em encomendas.

Impacto na indústria

Também a Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP) adiantou que, com a entrada em vigor a 1 de julho, a data que era apontada pelo Governo, haveria impactos diretos nas empresas que produzem este tipo de artigos, já que "os seus stocks foram fortemente afetados pela situação pandémica e respetivas medidas de confinamento".

Para a minimização daqueles impactos, acrescentou a APIP, "é essencial que sejam dados às empresas períodos de transição suficientemente alargados para que seja possível escoar os seus stocks de produtos acabados e armazenados, uma vez que o próprio mercado não se revê nas eventuais alternativas quer de reutilização, quer de produtos que carecem de demonstração científica da sua maior sustentabilidade ambiental, face aos que estão a ser alvo de restrição".

Para além disso, sublinhou, "a própria situação pandémica que ainda persiste e cujos artigos visados têm desempenhado um papel imprescindível, na garantia da higiene e segurança alimentar, reforça essa necessidade de extensão dos prazos".

O JN procurou saber junto do Ministério de Estado e da Presidência quando é que a lei poderá entrar em vigor e se prevê prazos para escoamento de stock, mas o mesmo respondeu que não presta "informações sobre diplomas em procedimento legislativo".