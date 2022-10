"Agarrados à Net" quer promover bem-estar digital de alunos e pais

Guilherme Gonçalves Hoje às 19:43 Facebook

A nova campanha chamada "Agarrados à Net" juntou a iniciativa "MiudosSegurosNa.Net" e a coach Cristiane Miranda numa ação que quer promover a boa utilização da internet por parte dos jovens e crianças, mas também dos pais e docentes. A redução do cyberbullying, o combate à promoção de estereótipos da imagem corporal "perfeita" e o uso excessivo de ecrãs são alguns dos problemas para os quais a campanha pretende chamar à atenção. O próximo passo será o lançamento de um tour de sensibilização para as temáticas da segurança e bem-estar digital por várias escolas do país.

A iniciativa MiudosSegurosNa.Net aliou-se a Cristiane Miranda para lançarem em conjunto um projeto focado na promoção do bem-estar digital de crianças, jovens e adultos. O projeto "Agarrados à Net" está a ser desenvolvido desde novembro de 2021, mas ganhou agora um novo impulso com o apoio da Google.org durante os próximos três anos.

A ação tem quatro vetores essenciais. Estes passam pela prevenção do uso excessivo dos ecrãs e pelo combate ao cyberbullying. Pretende também reduzir os impactos negativos que as redes sociais têm na autoestima dos jovens, através da promoção de estereótipos corporais entendidos como ideais, mas também a prevenção da violência sexual baseada em imagens.

Tito de Morais, 60 anos, é o fundador do MiudosSegurosNa.Net e afirma ao JN que a ideia surgiu quando a equipa começou a perceber que "não era só uma questão de tempo passado em frente aos ecrãs, mas também uma questão da qualidade dos conteúdos que eram consumidos".

A mesma perspetiva tem Cristiane Miranda, 54 anos, mãe de dois filhos (um rapaz de 27 anos e uma rapariga de 24) e que "há muitos anos" acompanha o trabalho de Tito de Morais que, desde 2003, se dedica a escrever sobre o assunto e cuja plataforma digital conta com mais de 250 artigos publicados.

Cristiane Miranda é coach há 6 anos e criou a "Teen on Top - School Edition", através da qual acompanha grupos de alunos em escolas com vista ao seu desenvolvimento pessoal, apesar de fazer trabalho voluntário há mais de 20 anos com crianças e jovens.

Agora, afirma dedicar a maior parte do seu tempo a esta nova iniciativa que pretende não só fazer trabalho com alunos, mas também com pais, escolas e comunidades de maneira a "gerirem melhor o tempo que passam em frente aos ecrãs, fazendo-o de uma forma prática, simples e descontraída".

O "Agarrados à Net" nasceu em novembro de 2021 e, desde então, Tito e Cristiane têm promovido várias ações de sensibilização quanto à temática da segurança digital. Painéis e mesas redondas e workshops com pais (que inicialmente realizaram online pela dificuldade de fazer face aos custos) são algumas das ações encontradas para trazer o tema à agenda diária. Para além disso, criaram um curso online com uma duração de seis horas vocacionado para os estudantes, a que juntaram agora um outro de quinze horas orientado para os pais e professores, que irão aplicar pela primeira vez num grupo de três turmas de uma escola na ilha da Madeira.

Os pais terão à sua disposição uma outra plataforma, a "21àSétima Challenge", onde é incentivada a "parentalidade digital positiva". Os pais que integrarem esta ação têm várias sessões de acompanhamento de que podem beneficiar e são posteriormente integrados num grupo no Facebook onde são livres de partilhar as suas experiências com outros pais que se encontrem em situações semelhantes.

Tour de sensibilização por todo o país

Numa fase inicial, o "Agarrados à Net" abordou várias entidades na tentativa de angariar parceiros que pudessem impulsionar o projeto para outros horizontes e fazer com que as suas ações saíssem dos ecrãs e fossem ao encontro das escolas, pais e alunos. A Google.org foi quem manifestou o maior interesse e, de acordo com Tito de Morais, será através dos seus contributos financeiros que o próximo passo do projeto vai nascer.

A iniciativa vai poder chegar a escolas de todo o país, por via da "Agarrados à Net School Tour", cujas candidaturas para as escolas serão abertas todos os anos e o primeiro concurso vai ser aberto até ao fim deste mês de outubro. O início do tour deste ano letivo está agendado para janeiro de 2023 e vai prioritizar "as escolas mais desfavorecidas", ao mesmo tempo que anseiam chegar a "todos os cantos do país" sem se limitarem às capitais de distrito.

Está também prevista a realização de webinares todos os meses com especialistas nacionais e estrangeiros sobre tópicos específicos relacionados com o bem-estar digital, assim como com a participação em conferências, congressos e seminários onde o tema conste da agenda.