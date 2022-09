Agência do Medicamento aprova vacinas adaptadas à variante ómicron

Joana Amorim Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) acaba de autorizar o uso, na União Europeia, de duas vacinas adaptadas contra a covid-19.

Em causa estão as vacinas mRNA da Pfizer/BioNTech (Comirnaty) e da Moderna (Spikevax) para a cepa original (Wuhan) e subvariante BA.1 da ómicron. Estas vacinas, autorizadas para pessoas com 12 ou mais anos de idade com esquema vacinal primário, são versões adaptadas das originais com vista a atingir a subvariante BA.1.

Em comunicado, a EMA explica que os estudos demonstraram que aquelas vacinas, a serem administradas como dose de reforço, "podem desencadear respostas imunes fortes contra a BA.1 e a cepa original de SARS-CoV-2 em pessoas previamente vacinadas". Aquela autoridade, cujo Comité dos Medicamentos para Uso Humano reuniu nesta quinta-feira para avaliar os pedidos da Pfizer e da Moderna, precisa que as inoculações em estudo "foram mais eficazes em desencadear respostas contra a subvariante BA.1 do que as vacinas originais".

Relativamente aos efeitos secundários destas versões adaptadas, dizem ser "comparáveis aos observados com as originais e que foram tipicamente leves e de curta duração". Os pareces da EMA seguem agora para a Comissão Europeia, a quem cabe a decisão final.

Sobre as vacinas originais Comirnaty e Spikevax, a EMA vinca que continuam "eficazes na prevenção de doença grave, hospitalização e morte associadas à covid", pelo que continuarão a ser usadas "nas campanhas de vacinação na União Europeia, em particular nas vacinações primárias".