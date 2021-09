Agendamento do Cartão de Cidadão "sobrecarregado" até fim de outubro

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, admitiu esta terça-feira que o agendamento do Cartão de Cidadão estará "sobrecarregado até ao final de outubro". A governante referiu que os constrangimentos serão notórios "sobretudo nas Áreas Metropolitanas de Lisboa, Porto, e em alguns municípios do Algarve".

Anabela Pedroso, que foi ouvida na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a pedido do PCP, argumentou que o excesso de agendamentos persiste por haver muitos casos em que a emissão dos documentos não pode ser automática.

Em concreto, a secretária de Estado mencionou os casos dos cidadãos menores de 25 anos, dos que têm de proceder a alterações de dados e dos que fazem pedidos de passaporte. Sublinhou que o Instituto de Registos e Notariado (IRN) está "ciente" da situação e que, por isso mesmo, abriu o atendimento ao público aos sábados, das 9 às 15 horas, no Campus de Justiça, em Lisboa.

O objetivo, referiu, é "dar resposta a todas as necessidades de atendimento espontâneo", quer se tratem de Cartões de Cidadão ou passaportes. "Depois deste balcão, outros vamos abrir", garantiu.

Anabela Pedroso vincou que, "em paralelo" a esta solução, o ministério da Justiça está a trabalhar com o ministério da Modernização do Estado e com as autarquias para responder à procura. O objetivo, frisou, é "tirar partido de todas as soluções que melhorem as condições de atendimento espontâneo, seja em Lojas de Cidadão, seja em Espaços Cidadão".

Evitados 2,2 milhões de deslocações

A governante afirmou aos deputados que a situação vivida no IRN tem de ser lida tendo em conta a "conjuntura" potenciada pela pandemia. Desde que o vírus chegou a Portugal, o "grande foco" do Governo foi encontrar soluções que "rapidamente mitigassem os constrangimentos" causados pela acumulação de pedidos presenciais, referiu.

PUB

Anabela Pedroso anunciou que as medidas tomadas pelo Executivo evitaram 2,2 milhões de deslocações para atendimento presencial, nomeadamente pedidos e entregas de Cartão de Cidadão. "Um milhão de Cartões de Cidadão foram entregues em casa pelos CTT e foram efetuadas 1,2 milhões de renovações automáticas via online ou SMS", acrescentou.

Embora tenha reconhecido alguns problemas, a governante defendeu que o país já entrou na fase de "finalização da recuperação intensa do passivo de atendimento" acumulado pela pandemia. Também referiu que o IRN irá receber 42,5 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência.

Anabela Pedroso anunciou ainda a abertura de um concurso externo para a contratação de 40 conservadores e 100 oficiais de registo para o IRN, afirmando que o Governo irá contratar pessoal "à medida das necessidades". Todos os partidos da Oposição sublinharam o défice de recursos humanos desta entidade.