O Natal e o Ano Novo vão, afinal, ter mais restrições do que esperávamos e há novas regras a partir de dia 25 de dezembro. Tire as dúvidas sobre as medidas anunciadas por António Costa, esta terça-feira.

Ainda tem dúvidas sobre as novas medidas covid-19? Tire-as aqui Hoje às 10:36 Facebook

Twitter

Partilhar Ainda tem dúvidas sobre as novas medidas covid-19? Tire-as aqui Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar