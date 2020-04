Alentejo sem mortes por Covid-19. Óbito anunciado ontem foi "infirmado"

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:41, atualizado às 12:48 Facebook

A primeira morte registada no Alentejo, devido à pandemia de Covid-19, anunciada pela Direção-Geral de Saúde no boletim de sexta-feira, desapareceu do relatório diário deste sábado.

Tal como o JN noticiou ontem, e de acordo com a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), o óbito foi eportado "como uma suspeição" que ainda não estava confirmada. Já hoje, a ministra da Saúde, o óbito foi retirado, depois de a autópsia ao corpo ter "infirmado" a causa da morte por Covid-19.

De acordo com a DGS, a região soma agora 63 infetados com Covid-19, entre os quais duas funcionárias de um lar em Reguengos de Monsaraz, uma idosa de um lar de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa, e uma idosa do Centro Social dos Montes Altos, freguesia de Santana de Cambas, no concelho de Mértola.

Questionada pelo JN sobre a discrepância entre os dados constantes no boletim epidemiológico de ontem, e a resposta da ARSA em relação ao anúncio da primeira vítima mortal, a DGS não prestou qualquer declaração.