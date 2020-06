Alergias da primavera podem ser barreira contra a Covid-19

JN Hoje às 11:42 Facebook

As chamadas alergias da primavera, que se manifestam nessa altura do ano, podem ser uma barreira de defesa contra o novo coronavírus. Ainda assim, o presidente da SPAIC pede cautela.

Os dados conhecidos até agora mostram que a inflamação alérgica pode proteger contra a covid-19. A ideia é defendida pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), Manuel Branco Ferreira, que diz que a alergia "antagoniza um pouco a inflamação dominante pela covid-19".

"Doentes alérgicos parecem expressar menos recetores nas células que permitam a entrada do vírus. Nao só tornam a resposta ao covid menos intensa - e isso pode ser bom, porque os casos graves da infeção por covid são graves porque têm uma resposta inflamatória muito intensa - como inclusivamente os doentes alérgicos, por expressarem menos recetores, podem ter menos células infetadas pelo vírus", disse, em entrevista à Antena 1.

Cautelas

Apesar da indicação, que se retira destes primeiros meses de estudo em torno do novo coronavírus, o alergologista lembra que ainda falta investigação e que, portanto, não se deve facilitar. Ninguém se deve expor ao vírus só porque pensa estar protegido, alerta o especialista, acrescentando que nem todos os doentes alérgicos poderão estar protegidos.



O presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica referiu também que, este ano, os sintomas de alergia manifestaram-se mais tarde do que o habitual, porque a chuva tardia adiou a manifestação de sintomas para o final de maio.

Doentes asmáticos

A Sociedade Espanhola de Alergia e Imunologia Clínica (SEAIC) já tinha dito que as pessoas que sofrem de alergias não têm maior probabilidade de ser contagiadas com o novo coronavírus. "O sistema imunitário de uma pessoa alérgica funciona como o de uma pessoa não alérgica no que diz respeito à sua função de defesa contra micro-organismos", destacou o organismo, em março, ressalvando que os asmáticos devem ter "maior preocupação", uma vez que "qualquer infeção respiratória pode destabilizar a sua asma".