Alexandra Reis garante que indemnização da TAP foi registada no Constitucional

A ex-administradora da TAP Alexandra Reis garante que a declaração entregue no Tribunal Constitucional incluía a indemnização paga pela transportadora aérea. Valor será inferior a 500 mil euros, por causa dos impostos.

Alexandra Reis garantiu, em comunicado enviado à "SIC Notícias", que o valor líquido da indemnização que recebeu da TAP "Consta da declaração" que entregou no tribunal Constitucional após a saída da transportadora aérea nacional.

Alexandra Reis reagia, assim, à notícia do jornal "Público", que, após consulta das declarações entregues por Alexandra Reis no TC, adiantava que não era visível um acréscimo patrimonial nas contas correspondente ao valor da indemnização paga pela TAP. Segundo aquele jornal diário, a gestora declarava 98 mil euros em depósitos e PPR em junho de 2021, quando foi reconduzida como administradora da TAP SGPS. No final de abril de 2022, depois de sair da companhia aérea, os documentos registavam 340 mil euros numa conta a prazo, mais oito mil em PPR e 11 mil numa conta à ordem.

"O que, porventura, poderia ter sido explicitado é que essa conta bancária registou um aumento patrimonial fruto da indemnização que recebi. Por essa razão, vou instruir os técnicos que a prepararam para fazerem tal explicitação", escreveu Alexandra Reis, citada pela "SIC Notícias".

Segundo o semanário "Expresso", a diferença prender-se-á com o facto de Alexandra Reis ter recebido 500 mil euros ilíquidos, pelo que o valor efetivamente recebido foi de cerca de metade do meio milhão de euros noticiado.

Alexandra Reis esteve envolvida numa polémica relacionada com a TAP, após ter sido noticiado, no final de dezembro, que recebera uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Meses depois, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).

A 27 de dezembro, 25 dias depois de ser nomeada secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, apresentou o pedido de demissão, solicitado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, divulgou a tutela.