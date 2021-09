Algoritmo evita chumbo de mais de mil alunos

Alexandra Barata Hoje às 07:21 Facebook

MAPIE foi testado em 102 agrupamentos de escolas em 61 municípios, envolvendo 100 mil estudantes. Será alargado a mais estabelecimentos.

Concebido para identificar precocemente os alunos em risco de chumbarem ou de abandonarem o sistema de ensino, através do desenvolvimento de um algoritmo que emite alertas, o MAPIE - Mapa de Alerta Precoce do Insucesso Escolar evitou 1281 retenções, em todos os níveis de escolaridade, desde 2018. A garantia é de Frederico Almeida, relações-públicas da start-up tecnológica, que assegura que o software permitiu ao Estado poupar 5,7 milhões de euros.

Frederico Almeida revela, ao JN, que o impacto da aplicação no projeto-piloto em 102 agrupamentos de 61 municípios, num universo de cerca de 100 mil alunos, foi medido pela Universidade de Coimbra, com base no custo anual por estudante, calculado pelo Tribunal de Contas em 4415 euros. Três anos depois, foram introduzidas melhorias no software e a expectativa é passar a apoiar os docentes de cerca de 270 agrupamentos escolares até 2022 e internacionalizar o projeto.