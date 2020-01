Alunos até ao sexto ano com escola das 9 às 17 horas

Alexandra Inácio Hoje às 07:39 Facebook

O princípio da Escola a Tempo Inteiro (ETI) - que permite o prolongamento do horário dos alunos do 1.o Ciclo, através das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - vai ser alargado ao 2.o Ciclo.

A intenção não é nova, mas vai avançar no próximo ano letivo, com caráter de experiência-piloto em cerca de dez agrupamentos. O objetivo é generalizar a medida depois de 2022.

O projeto será anunciado hoje pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito do debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020. A experiência, explicou ao JN fonte do ME, contará com dotação orçamental e fundos comunitários, estando apoiada "num trabalho prévio de auscultação de diferentes serviços da administração educativa e de um conjunto de especialistas".

