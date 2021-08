Alunos do 2.º Ciclo vão ter bicicletas na escola para aprender a andar já este ano

Alexandra Inácio Hoje às 07:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclismo vai ser aposta do Desporto Escolar. Modalidade vai ser alargada ao 2.º ciclo. A um mês do arranque das aulas, confederação de professores diz que falta regulamentação.

Ensinar a andar de bicicleta, de forma competitiva ou como um meio de transporte sustentável, é uma das apostas do programa Desporto Escolar (DE) até 2025. O projeto foi aplicado em experiência piloto, no ano passado, em 31 agrupamentos, mas o Governo pretende alargá-lo, a partir de setembro, a todas as escolas do 2.º ciclo. Vão ser investidos três milhões de euros na aquisição faseada de bicicletas de diferentes tamanhos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, revelou o Ministério da Educação.

O programa Desporto Escolar sobre Rodas prevê que os alunos aprendam a pedalar "em contexto protegido" (dentro do recinto escolar) e, mais tarde, também na via pública. As bicicletas serão usadas pelos alunos que se inscreverem na modalidade e nas horas atribuídas à atividade pelas escolas, que o poderão alargar a outros níveis de ensino.