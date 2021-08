Alunos do 3.º Ciclo e Secundário vão ser testados

Joana Amorim Hoje às 20:59 Facebook

Testagem abrange todos os trabalhadores das escolas. Mesmo os vacinados serão rastreados.

No arranque do próximo ano letivo, os alunos do 3.º Ciclo (7.º ao 9.º) e do Secundário (10.º ao 12.º) serão testados à covid, independentemente do seu estado vacinal. A que se juntam, também, todo o pessoal docente e não docente, desde o pré-escolar até ao Secundário. "Sem prejuízo", sublinha a Direção-Geral da Saúde, "da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar".

Em comunicado, o Ministério da Educação informa estar a operacionalizar a medida, tendo sido definidas três fases para o rastreio. Entre 6 e 17 de setembro os testes abrangem pessoal docente e não docente; e entre 20 de setembro e 1 de outubro os alunos do Secundários. Os dos 3.º Ciclo serão rastreados entre os dias 4 e 15 de outubro. Vacinados ou não, todos serão testados.

Na mesma nota, vincam que o "sucesso da estratégia nacional de testes para SARS-CoV-2 (...) justificam a realização destes testes rápidos de antigénio, para a proteção da Saúde Pública na comunidade de escolar". A despesa deste programa foi ontem aprovada em Conselho de Ministros.

A campanha passa, então, a abranger os alunos do 3.º Ciclo, que começaram já no passado fim de semana a serem imunizados contra a covid. Em março, aquando da reabertura das escolas após confinamento, apenas os alunos do Secundário foram rastreados à covid.

Refira-se, ainda, que até ao próximo dia 1 de setembro as escolas irão receber as orientações para o ano letivo que arranca entre os dias 14 e 17. Segundo a ministra Mariana Vieira da Silva, vigorarão as mesmas regras, com "adaptações residuais". Desconhecendo-se se se manterá o princípio de enviar toda uma turma para isolamento profilático aquando de um caso positivo.