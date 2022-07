Alunos que tiveram covid-19 podem fazer exames em agosto

Alunos que estiveram infetados ou em isolamento durante os exames do Secundário da primeira e segunda fase podem fazer as provas numa época especial entre 10 e 19 de agosto.

A Federação Nacional de Professores emitiu um comunicado esta sexta-feira a denunciar que o Júri Nacional de Exames apenas informou as escolas no dia 27 de que os alunos que estiveram com covid-19 ou apresentaram atestados médicos para justificar as suas faltas nas duas fases de provas podem realizar a avaliação na época especial.

A época especial de exames realiza-se até à terceira semana de agosto para casos excecionais como atletas de alta competição, grávidas, mães ou pais estudantes ou militares, a que se podem juntar casos de doença. A época está prevista no despacho publicado em março relativo à avaliação externa e, por isso, alega fonte do gabinete de João Costa ao JN, as escolas não sabem apenas desde dia 27.

A Fenprof garante no comunicado que como os alunos que tiveram covid-19 podem fazer exames na época especial vão poder fazê-lo nas escolas onde se inscreveram o que vai interromper as férias dos professores. No ano passado, frisam no comunicado, os alunos fizeram as provas num "momento posterior ao do período de férias".

A Fenprof assegura que o Código do Trabalho prevê o direito a indemnização, "designadamente de despesas já efetuadas", aos docentes que tenham de interromper as férias para vigiarem as provas.