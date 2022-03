Ana Catarina Mendes: a advogada que chega ao Governo ao fim de 27 anos de Parlamento

Delfim Machado Hoje às 20:44 Facebook

Ana Catarina Mendonça Mendes é deputada do PS desde 1995, sempre eleita pelo círculo eleitoral de Setúbal. Chega ao Governo para assumir o cargo de Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares ao fim de 27 anos de deputada na Assembleia da República.

Ana Catarina Mendes tem 49 anos, é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa. Não concluiu o mestrado em Novas Fronteiras do Direito do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

Entre 2015 e 2019, Ana Catarina Mendes desempenhou as funções de secretária-geral adjunta do PS, até dar lugar a José Luís Carneiro. Em 2019, assumiu a liderança do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República, sucedendo a Carlos César. É uma das atuais figuras de proa do PS e tem sido apontada à sucessão de António Costa.