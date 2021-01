Ana Gomes irritada com "gatarrão" da TV

Almiro Ferreira Hoje às 23:10 Facebook

Ex-eurodeputada e André Ventura em campos declaradamente opostos durante debate televisivo decorrido nos limites da mera afronta política.

"Um gatinho" nos corredores da política, um animal nos estúdios, "um gatarrão", como Ana Gomes, não sem ironia, chamou a André Ventura, no final de um debate decorrido quase sempre no limite da agressividade, mais pessoal do que ideológica.

O "moderador da TVI24 achou-se na necessidade de fazer um "apelo ao respeito" para lançar o debate de ontem e o certo é que a confrontação política entre os candidatos à Presidência da República andou muitas vezes no limiar da cortesia. O candidato do Chega foi confrontado com as derrapagens de um discurso vinculado com a extrema-direita e a ex-eurodeputada acusada de representar "toda a esquerda e tudo o que há de pior em Portugal".

Ana Gomes: "A defesa da Constituição é uma questão civilizacional. Os ditadores, até os Nazis, defendiam a democracia" Foto: António Cotrim/Lusa

No momento que a generalidade das sondagens apontam para um empate técnico entre Ana Gomes e André Ventura, ambos na casa dos 11%, os candidatos reclamaram-se em campos bem opostos: a ex-diplomata "em defesa da Constituição e da democracia", contra "o ódio e o racismo contidos, contra a Constituição, no programa do candidato que impôs a lei da rolha ao próprios militantes do Chega"; e o deputado a discorrer sobre os temas que lhe são mais caros - da imigração, que associa à criminalidade, à corrupção -, incluindo a declarada aversão ao regime político vigente. "Não gosto da Constituição", disse.

Comparados com este, os outros debates da noite, emitidos pela RTP, foram um exercício de cordialidade política: Marisa Matias, candidata do BE, e João Ferreira, apoiado pelo PC, debateram as dores fraturantes da esquerda; e Vitorino Silva, de Rir, Incluir e Reciclar, empatou-se com Tiago Mayan, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

André Ventura: "Eu, fascista? Só se for por ser contra os assaltantes de bancos e contra os destruidores de fábricas" Foto: António Cotrim/Lusa