Análise ao sangue abre a porta a detetar 50 tipos de cancro

Promete ser uma revolução na deteção precoce do cancro. Um novo exame de sangue, desenvolvido pela empresa norte-americana Grail, pode detetar mais de 50 tipos de cancro mesmo antes do paciente apresentar qualquer sinal ou sintoma clínico da doença.

O estudo foi publicado esta semana na revista da especialidade "Annals of Oncology". Já está à venda nos Estados Unidos e o Reino Unido vai começar a testá-lo em 140 mil pessoas.

Eric Klein, presidente do Instituto de Urologia e Rim Glickman, em Cleveland, Estados Unidos, citado pelo jornal "The Guardian", disse que o teste de deteção de múltiplos cancros, se usado com os testes de rastreio existentes, "pode ter um impacto profundo na forma como o cancro é detetado e, em última análise, na saúde pública". Detetar o cancro precocemente, "quando o tratamento tem maior probabilidade de ter sucesso, é uma das oportunidades mais significativas que temos de reduzir o fardo do cancro".