André Ventura anuncia candidatura à Presidência da República

JN Hoje às 12:06, atualizado às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do Chega, André Ventura, anunciou que vai candidatar-se às eleições presidenciais de janeiro de 2021.

O anúncio foi feito através de um vídeo enviado a dirigentes e militantes do partido, divulgado pela TVI24, no qual Ventura admite que será difícil derrotar Marcelo Rebelo de Sousa, que acusa de se manter "em silêncio" perante o que considera serem grandes problemas de Portugal.

"Marcelo Rebelo de Sousa é a face deste sistema, nasceu neste sistema, cresceu com este sistema e defende este sistema. Nós somos precisamente o oposto", diz André Ventura, na mensagem, prometendo uma "luta com grande dignidade", mesmo que dela não resulte a vitória.

"Mais do que ganhar, interessa-nos que os portugueses fiquem a saber quão mal está o seu sistema político, o seu sistema democrático e o seu sistema social", acrescentou o líder partidário, confirmando uma intenção que chegou a ser desaconselhada pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa, num "conselho amigo" deixado numa audiência concedida ao deputado único do Chega, a 15 de dezembro passado, na sequência do incidente parlamentar com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

André Ventura garante, no vídeo, que, até à candidatura, se irá manter como deputado na Assembleia da República, "com a mesma intensidade e a mesma garra".

Em meados de janeiro, o líder do Chega tinha remetido para fevereiro o anúncio sobre a sua eventual candidatura à Presidência da República.