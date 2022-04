André Ventura "eleito" líder da Oposição

Parlamento renovado, equilíbrio de forças alterado, mas a mesma conclusão de sempre: nota negativa para a Oposição, de acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF. Mas há uma novidade significativa: André Ventura é, nesta altura, quem tem mais "votos" como líder da Oposição ao Governo.

O vazio de Poder no PSD ajuda a explicar a preponderância do líder do Chega. Rui Rio está de saída, mas ainda não tem substituto nos sociais-democratas. E ainda falta mais de um mês para que os militantes sejam chamados a fazer a sua escolha. Ventura vence em quase todos os segmentos geográficos, de género, de idade e de classe social. A única exceção é a região Norte, onde o mais apontado é Rio.

Eleitores PSD escolhem Ventura

No caso dos segmentos por voto partidário, a situação é diferente. Sendo que os eleitores do PSD apontam, também eles, a Ventura como líder da Oposição, enquanto os do PS ainda percecionam Rui Rio como o principal rival. Cotrim de Figueiredo (liberais), Catarina Martins (BE) e Jerónimo de Sousa (PCP) vencem entre os seus eleitores, embora por escassa margem no caso dos dois primeiros.

No que diz respeito à avaliação da Oposição no seu conjunto, fica com um saldo negativo de 22 pontos (um pouco melhor que os 27 de outubro passado). O único caso em que o saldo é positivo é entre os eleitores da CDU. Os mais críticos são os que votam na Iniciativa Liberal, no PS, BE e PSD, por esta ordem.