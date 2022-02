André Ventura expulso definitivamente do Twitter

JN Hoje às 15:23, atualizado às 15:33 Facebook

A conta do Twitter de André Ventura não será restabelecida por violação das regras, explicou a empresa. O líder do Chega considerou a decisão "impressionante" e diz que, provavelmente, irá avançar para tribunal.

Ventura já tinha sido suspenso do Twitter em várias ocasiões, mas, desta vez, a decisão é definitiva, confirmou o JN.

A "conta foi suspensa e não será restaurada por violar os Termos de Serviço" da rede social, explicou a gigante tecnológica. "É contra as nossas regras promover a violência contra ou atacar diretamente ou ameaçar outras pessoas com base na sua raça, etnia, orientação sexual, género, igualdade de género, afiliação religiosa, idade, deficiências ou doença", pode ler-se na mensagem enviada pelo Twitter ao deputado do Chega, à qual a CNN Portugal teve acesso. Esta é a conduta seguida pela rede social para travar a "propagação de ódio".

Ao JN, Ventura informou apenas que irá, "provavelmente", avançar para a Justiça. E a assessoria do partido adiantou que o dirigente irá passar a usar a rede social lançada por Donald Trump, a "Truth Social", um ano depois de ter sido banido definitivamente do Twitter.

Vice do Chega também foi banido

Na semana passada, o Twitter suspendeu também a conta do vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, por considerar que o deputado eleito mantinha "múltiplas contas para fins abusivos". A suspensão impediu Pedro Frazão de cumprir uma decisão do Tribunal de Cascais, que, a 11 de fevereiro, o condenou a desmentir e retratar-se publicamente por uma afirmação de novembro passado no Twitter em que alegava falsamente que Francisco Louçã, ex-dirigente bloquista, tinha recebido uma avença do BES. A juíza condenou Frazão a, "no prazo de cinco dias", eliminar a publicação em causa, "emitir e publicar uma declaração de retificação" na mesma rede social e ainda "publicar a sentença condenatória", sob pena de pagamento de multas.

Em declarações à CNN Portugal, Pedro Frazão disse que a advogada ia enviar um requerimento para o Tribunal de Cascais a explicar que não seria possível cumprir a sentença e "repor a verdade" por já não ter conta.