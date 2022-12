António Costa agradece trabalho e camaradagem de Pedro Nuno Santos

JN/Agências Hoje às 00:56 Facebook

O gabinete do primeiro-ministro informou esta quarta-feira à noite que António Costa aceitou o pedido de demissão do ministro Pedro Nuno Santos.

"Aceitei o pedido de demissão que me foi apresentado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação", lê-se no comunicado divulgado minutos depois de Pedro Nuno Santos ter informado que apresentou esta noite a demissão do cargo ao primeiro-ministro.

António Costa agradece ao ministro "pela dedicação e empenho com que exerceu funções governativas ao longo destes sete anos, quer nas áreas da sua direta responsabilidade, quer na definição da orientação política geral do Governo".

"Destaco o seu contributo decisivo para a criação de condições de estabilidade política enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares [na altura do acordo parlamentar que ficou conhecido como 'geringonça'] e a energia com que assumiu as suas atuais funções, nomeadamente nas políticas ferroviária e da habitação", acrescenta a nota do gabinete do primeiro-ministro.

António Costa salienta ainda que, "do ponto de vista pessoal", releva com "muita estima a camaradagem destes anos de trabalho em conjunto".

Esta demissão surge na sequência da polémica em torno da agora ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que recebeu uma indemnização de 500 mil euro da TAP. Alexandra Reis foi demitida na terça-feira pelo ministro das Finanças, menos de um mês depois de ter tomado posse.

No comunicado divulgado esta noite pelo gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos explicou que "face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno" do caso da TAP, decidiu "assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão".

"No seguimento das explicações dadas pela TAP, que levaram o ministro das Infraestruturas e da Habitação e o ministro das Finanças a enviar o processo à consideração da CMVM e da IGF, o secretário de Estado das Infraestruturas [Hugo Santos Mendes] entendeu, face às circunstâncias, apresentar a sua demissão", esclarece ainda a nota do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

No sábado, o Correio da Manhã noticiou que Alexandra Reis recebeu uma indemnização de meio milhão de euros por sair antecipadamente, em fevereiro, do cargo de administradora executiva da transportadora aérea, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e no final do ano escolhida para secretária de Estado do Tesouro.

Entretanto, os ministros das Finanças e das Infraestruturas pediram esclarecimentos à TAP, e o próprio primeiro-ministro admitiu que desconhecia os antecedentes de Alexandra Reis.