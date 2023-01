António Costa: "Temos obrigação de assegurar que os jovens podem escolher Portugal para trabalhar"

JN Hoje às 07:00 Facebook

Nesta época de incerteza, nada é mais importante que a confiança no futuro. A visão do país que queremos, a estratégia que se quantifica em objetivos e se avalia pelos resultados alcançados passo a passo.

Hoje construímos o país que será neutro em carbono em 2050, que na década de 40 terá um PIB per capita acima da média europeia, que até 2030 retirará 660 mil pessoas de situação de pobreza monetária, reduzirá para metade o número de crianças nessa situação e investirá 3% do PIB em I&D, e que até 2026 terá a dívida pública abaixo dos 100% do PIB. Este futuro constrói-se no presente.

A "paixão pela educação" de António Guterres não foi inconsequente. A educação em Portugal mudou nestes 27 anos e, com a educação, mudou o país. Essa paixão prossegue hoje, com políticas públicas coerentes e inclusivas. Entre 2015 e 2021, a frequência do Ensino Pré-Escolar continuou a aumentar e a taxa de abandono escolar precoce reduziu de 13,7% para 5,9%, menos de metade.