"António Costa travou uma má decisão" de Pedro Nuno Santos, diz Inês Sousa Real

Carla Sofia Luz Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês Sousa Real está certa de que "António Costa travou uma má decisão" de Pedro Nuno Santos. No entanto, a deputada do PAN sublinha que muito se espantaria que o ministro tenha feito uma comunicação ao país sem ter dado cavaco ao seu Governo.

A deputada considera que "não faz sentido avançar com um novo aeroporto sem respeitar a decisão da Assembleia da República, no que diz respeito a uma avaliação ambiental estratégica. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma zona sensível no Montijo", concretiza.

Para Inês Sousa Real, a decisão, anunciada por Pedro Nuno Santos, não respeita a decisão das câmaras locais, que já deram parecer negativo ao aeroporto no Montijo. "Estar a criar uma solução provisória no Montijo, para, depois, construir uma solução definitiva em Alcochete, só se o país enriqueceu e não sabemos", critica, alertando para uma condução acidentada deste processo.

"Todo este processo é uma grande trapalhada na sua condução", embora a decisão do primeiro-ministro lhe pareça "sensata. Portugal precisa de uma solução, que avalie todas as opções, incluindo Beja, que tenha em atenção os impactos ambientais e sociais, os recursos existentes e a ligação à ferrovia".

A parlamentar do PAN não acredita que o ministro das infraestruturas tenha avançado como uma comunicação ao país, sem antes ter partilhado essa decisão com o seu Governo.