António Costa: "Uma década decisiva"

Ano novo, nova década. E esta será uma década decisiva, desde logo, para responder aos quatro grandes desafios estratégicos que enfrentamos: alterações climáticas, dinâmica demográfica, transição digital e desigualdades.

A ciência indica que 2030 é o ponto de não retorno para o planeta. Os próximos anos são por isso cruciais para tomarmos as medidas necessárias para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Portugal tem uma particular responsabilidade, porque foi o primeiro país a assumir este compromisso, logo em 2016, mas também uma especial necessidade, porque é dos países europeus mais ameaçados pelas alterações climáticas, no risco de erosão costeira, de seca severa, de incêndios florestais. Por cada grau que aumente a temperatura, sextuplica o risco de incêndio florestal. Se tivermos em conta que o objetivo do Acordo de Paris é conter o aumento da temperatura em 1,5 ºC compreendemos bem que, mesmo cumprindo este objetivo crítico, não ficaremos imunes.

