João Vasconcelos e Sousa, Nuno Miguel Ropio e Rita Salcedas Hoje às 14:42

O plenário do Parlamento reúne-se, esta quinta-feira à tarde, para começar a discutir o OE2020. Com os votos favoráveis anunciados dos 108 deputados socialistas e a abstenção do BE, do PCP e do PAN, fica assegurada a aprovação na generalidade, na votação de sexta-feira.