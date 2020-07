Apenas 0,19% dos vistos gold serviram para criar emprego

Ana Gaspar Hoje às 07:42, atualizado às 08:12 Facebook

Desde outubro de 2012 até junho de 2020, só 17 das 8907 autorizações de residência para investimento (ARI) - mais conhecidas como vistos gold - foram atribuídas para a criação de postos de trabalho.

A aquisição de bens imóveis (de valor igual ou superior a 500 mil euros) e a reabilitação urbana (a partir de 350 mil euros) são responsáveis por 94% (8389) das ARI, representando mais de 90% do investimento total que, em oito anos, foi superior a cinco mil milhões de euros. A utilização deste recurso para a obtenção de residência no país ainda é bastante elevada, mas tem vindo a descer desde 2014, ano em que o investimento ultrapassou os 921 milhões de euros, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).