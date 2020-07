Apenas três líderes partidários com saldo positivo

Rafael Barbosa Hoje às 08:12 Facebook

São apenas três os líderes partidários que conseguem um saldo positivo na avaliação de desempenho promovida pelo barómetro da Aximage para o JN e a TSF.

Sem surpresa, o líder do PS, António Costa, surge destacado no primeiro lugar e com um resultado semelhante ao que consegue enquanto primeiro-ministro (os eleitores não fazem distinção entre uma coisa e outra). Os outros dois são o presidente do PSD, Rui Rio, e a coordenadora do BE, Catarina Martins.

A partir daqui, todos estão em terreno negativo (mais avaliações negativas do que positivas). O destaque vai para André Ventura, líder do Chega. O seu partido pode estar a crescer, mas a notoriedade traz consigo a rejeição, sobretudo elevada na zona do Porto. Entre os que lhe dão nota positiva nota-se a predominância masculina (confirmando a tendência detetada na intenção de voto, em que o apoio dos homens quase triplica o das mulheres).

João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, é o menos castigado dos cinco líderes que estão no vermelho. Mas é provável que isso se deva menos à sua performance política e mais ao desconhecimento (34% não conseguem fazer uma avaliação do deputado).

Quando se analisam os resultados nos diferentes segmentos, percebe-se que os eleitores da Região Norte são os mais cáusticos na avaliação aos líderes partidários. É ali que seis deles recebem a sua pior dose de notas negativas: António Costa, Rui Rio, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, André Silva e João Cotrim de Figueiredo.

Ao contrário, os eleitores da Área Metropolitana de Lisboa são os que demonstram maior generosidade. Há quatro dirigentes que conseguem nessa região o seu maior capital de avaliações positivas: os líderes do PS, CDU, PAN e Iniciativa Liberal.

Costa bate Rio na confiança

Quando se pergunta aos portugueses quem merece a sua confiança para primeiro-ministro, não há surpresas (tendo em conta todos os restantes indicadores): António Costa consegue 55% e Rui Rio 17%.

Outro resultado significativo é que um em cada cinco inquiridos não confia em nenhum dos dois. Os eleitores socialistas destacam-se no apoio a Costa (87%), mas o atual primeiro-ministro também acumula grandes doses de confiança entre comunistas e bloquistas. Entre as mulheres e os habitantes de Lisboa também supera a sua média.

No caso de Rio, é entre os eleitores do PSD que está a sua maior base de apoio, mas a crença é mais frágil: 57% confiam no líder social-democrata, mas 17% preferem o socialista a primeiro-ministro. Rio supera a sua média entre os homens e em particular na Região Norte que, como já vimos, é nesta altura a praça--forte social-democrata em todas as variáveis do barómetro.