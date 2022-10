Apoio de 60 euros a famílias vulneráveis pago a emigrantes com casas de luxo

Apoio extraordinário de 60 euros, destinado a famílias vulneráveis, foi atribuído a portugueses com remunerações elevadas no estrangeiro, mas que não declaram rendimentos no país.

Os emigrantes que não declaram rendimentos em Portugal mas têm salários elevados nos países onde trabalham receberam o apoio extraordinário de 60 euros que se destinava só a "famílias mais vulneráveis". A situação já foi denunciada ao Governo e aos grupos parlamentares. A Segurança Social justifica que se baseou na lista de beneficiários da tarifa social de eletricidade para proceder à atribuição da ajuda.

Residente em Penacova, Coimbra, António Manuel Costa, 66 anos, garante ter três vizinhos com bons rendimentos em França e no Brasil que receberam os 60 euros, duas vezes. "Sinto-me revoltado por estarem a dar dinheiro a muitos emigrantes que nunca trabalharam nem fizeram qualquer desconto em Portugal, porque têm o contador da luz em seu nome e [beneficiam] da tarifa económica, por estarem cá pouco tempo. Isto é tão absurdo quanto ridículo, pois eu, com 636 euros de reforma, paguei 876 euros de IRS. É um roubo para quem trabalhou a vida toda", escreveu António Manuel Costa, na carta que vai enviar ao presidente da República.