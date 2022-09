Apostadora de Barcelos "perde" 500 mil euros em raspadinha rasgada por funcionária

JN Hoje às 16:43 Facebook

Uma apostadora de Barcelos venceu 500 mil euros numa raspadinha mas, passado um ano, ainda não recebeu o dinheiro. O prémio foi registado nos serviços informáticos da Santa Casa, mas a instituição recusa-se a pagá-lo, uma vez que a raspadinha em causa, embora validada, foi rasgada por uma funcionária do estabelecimento onde foi comprada.

De acordo com a CNN, que avança o caso, a apostadora comprou uma raspadinha "Milionário", no valor de 10 euros, no dia 7 de setembro de 2021, num quiosque localizado na Avenida Nun"Álvares Pereira, na cidade de Barcelos. Sem perceber se tinha ou não sido premiada, pediu à funcionária do quiosque que o verificasse, entregando-lhe a raspadinha. "Ela meteu-a na máquina e eu, de fora, ouvi a máquina a cantar 'grande prémio para levantar na Santa Casa'. A rapariga pôs as mãos à cabeça, disse 'o que é que eu fiz?' e começou a chorar. Rasgou-a", conta Maria Conceição.

A funcionária, que recorda o momento como "assustador", explica que, inicialmente, pensou que a raspadinha não tinha prémio e que a passou na máquina apenas por "descargo de consciência", mas que "o instinto foi rasgar logo". As autoridades foram chamadas ao local e foi feito um auto. "Eu disse à Polícia que fui eu a rasgar a raspadinha, não a cliente. Foi o instinto, um erro humano. Não danifiquei os códigos, nem o código de barras, não danificou nada. E a raspadinha deu entrada (no sistema da Santa Casa)", esclarece.

Santa Casa recusa pagamento

Segundo a CNN, que confirmou que houve validação do prémio, o júri de reclamações do departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia, em resposta a uma contestação apresentada por Maria Conceição, justificou o não direito aos 500 mil euros com o regulamento da instituição, que prevê o pagamento dos prémios no momento da sua apresentação, desde que as raspadinhas sejas legíveis e não se encontrem deterioradas, mutiladas ou alteradas.

Acontece que, ainda segundo a estação de televisão, a apostadora cumpre todos os requisitos porque o rasgão foi efetuado só depois da validação do prémio. O processo foi realizado corretamente da parte da cliente, sendo que a falha se verificou no mediador dos jogos sociais, ou seja, no estabelecimento de Barcelos, que é um "intermediário da Santa Casa" certificado pela instituição e que paga seguro de responsabilidade civil.

Contactadas todas as partes do processo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa respondeu que os mediadores dos jogos sociais são representantes dos apostadores junto da Santa Casa, "não podendo ser imputadas quaisquer responsabilidades à instituição pela sua atuação".

O processo segue em tribunal.