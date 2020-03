App gratuita ajuda a monitorizar sintomas de Covid-19

Carlos Rui Abreu Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram quatro dias de trabalho ininterrupto, de forma gratuita, para tentar criar algo que pudesse servir para ajudar a população e aliviar a pressão que está a ser exercida sobre o Serviço Nacional de Saúde.

Um grupo de médicos e informáticos (este últimos da empresa matosinhense Mosano) juntou esforços e criou uma aplicação que "permita que as pessoas fiquem em casa, serenas, a cumprir a sua própria monitorização", explicou ao JN João Ferreira Coimbra, um dos médicos envolvidos neste projecto.

A informação que cada cidadão vai introduzir na aplicação "está a ser analisada por um algoritmo que as notificará no caso de detectar alterações significativas nos seus parâmetros vitais (temperatura, pulso) ou sintomas respiratórios. A aplicação permite ainda um seguimento ao longo dos dias do utilizador", sustentou, sublinhado que muitos contactos são feitos presencialmente e a utilização da app pode reduzir esse trabalho, permitindo colocar profissionais noutras funções.

O médico justifica a relevância da "Covidapp" com o número de pessoas com sintomas ligeiros que deverão ser encaminhadas para casa e manter a sua monitorização. Por outro lado, "há pessoas que, por contacto próximo com doentes ou mesmo estando assintomáticas, necessitam de monitorização clínica e/ou epidemiológica. Apenas uma pequena percentagem deles terão algum agravamento clínico que justifique a ida ao hospital ou o recurso a outros cuidados. São estes que nos propomos ajudar a reconhecer os sintomas".

A equipa aguarda agora apoios de instituições públicas, para poder diversificar a aplicação e fazê-la chegar ao maior número possível de pessoas. "Estamos já em conversações com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a Fundação para a Ciência e Tecnologia", assegurou João Ferreira Coimbra, elogiando os autores deste projecto, que são "absolutamente fantásticos, com valores superiores e uma dedicação ímpar".

A aplicação "Covidapp", totalmente gratuita, está para já disponível em https://covidapp.pt/ mas, em breve, poderá ser descarregada através da APP Store ou do Google Play.Protagonistas

Protagonistas

Médicos...

Carlos Ochoa Leite, Flávio Campos Costa, João Ferreira Coimbra, Joel Sousa, Luís Braz, Nuno Leal, Pedro Marques, Pedro Couto, e Luís Pereira Leite.

... e informáticos

José Moreira, Francisco Sales, Nélson Novais, António Dias, Miguel Frazão, Pedro Romano, Ana Lourenço e Pedro Zenha.