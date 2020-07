App que avisa sobre contactos infetados pode avançar ainda em julho

Alexandra Figueira Hoje às 10:06, atualizado às 10:07 Facebook

A app que avisará os utilizadores se contactaram com algum doente covid-19 poderá arrancar antes de agosto. "Não será por questões técnicas que a app não estará pronta ainda em julho. Depois estará nas mãos da ministra", diz Rui Oliveira, do INESC TEC, que está a desenvolver a Stay Away Covid.

Esta semana, arranca o projeto-piloto da Stay Away Covid, com "alguns milhares de participantes", todos voluntários. Para já, só estará disponível em telemóveis com sistema operativo Android, já que a Apple ainda não deu autorização para integração no IOS.

Rui Oliveira estima que o piloto não demore muito mais do que uma semana: "Vamos corrigindo problemas à medida que surjam, mas estou confiante nesta versão". É que a aplicação já foi testada "vezes o suficiente" para garantir que funciona como desejado. O piloto servirá sobretudo para perceber como funcionará, quando for utilizada por milhares de pessoas.

"Se tudo correr como previsto", ressalva Rui Oliveira, a versão atual da app será a que os portugueses poderão usar, em larga escala.

Governo ainda em falta

Da parte do Governo, ainda falta dar alguns passos para que a app possa ser distribuída. Falta, por exemplo, criar legislação sem a qual a Comissão Nacional de Proteção de Dados não dará luz verde à aplicação.

Além disso, é necessário que o servidor que ficará instalado nos Serviços Partilhados do Ministério de Saúde seja integrado com o sistema de autenticação utilizado pelos médicos, de forma a garantir que a informação fica sob reserva. Um segundo servidor já está instalado na Imprensa Nacional Casa da Moeda.

Na lista de tarefas ainda em falta estão testes de integração, escalabilidade, disponibilidade e segurança, bem como a interoperabilidade entre a Stay Away e a eHealth Network, partilhada por países europeus.

Uma vez resolvidas todas as condições técnicas, Rui Oliveira esperará pela marcação de um dia para o lançamento oficial da aplicação.