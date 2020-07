Profissionais do SNS que travaram covid vão ganhar mais meio salário e férias

R. S. Hoje às 13:17, atualizado às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os deputados aprovaram, esta quarta-feira, por unanimidade, uma proposta do PSD que atribui um prémio de desempenho equivalente a 50% da remuneração aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e majoração das férias.

O prémio de desempenho é pago uma única vez e corresponde "ao valor equivalente a 50% da remuneração base mensal do trabalhador". Será atribuído durante o corrente ano a "todos os profissionais do SNS que, na vigência do estado de emergência e suas renovações, exercessem funções em regime de trabalho subordinado no SNS e tenham praticado, nesse período, de forma continuada e relevante, atos diretamente relacionados com a pessoa de suspeitos e de doentes infetados por covid-19", determina a proposta.

Foi ainda aprovada, também sem votos contra ou abstenções, uma majoração dos dias de férias para estes profissionais - o que significa que os trabalhadores terão "um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal" e "um dia de férias por cada período de 48 horas de trabalho suplementar" prestadas durante "o período em que se verificou a situação de calamidade pública que fundamentou a declaração do estado de emergência".

Tanto as férias como o prémio de desempenho serão regulamentados por diploma no prazo de 30 dias após a aprovação do Orçamento do Estado Suplementar.