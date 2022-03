Área ardida em 2021 quase 80% inferior à média

Alfredo Maia Ontem às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

No ano passado, 8223 fogos rurais - o número mais baixo desde 2010 - percorreram 28 415 hectares, uma área inferior em 78% à média do decénio, segundo o balanço apresentado ontem na reunião do Conselho de Coordenação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), presidido pelo primeiro-ministro.

Embora as chuvas dos últimos dias sirvam para amenizar a situação de seca, que neste ano potenciou já uma área percorrida pelo fogo de sete mil hectares até ao final de fevereiro, foram apresentadas algumas ações críticas e iniciativas prioritárias para enfrentar os fogos rurais.

Entre elas, está a identificação, num mapa de perigosidade a publicar em breve, de locais com maior exposição a danos, de que são exemplo as áreas florestais de Paredes e Valongo, na região do Porto, devido aos ventos de leste, ou a vulnerabilidade de cidades e infraestruturas críticas.