Área Metropolitana do Porto mais cor-de-rosa

Socialistas reconquistam Espinho e Vila do Conde, alargando a maioria de nove para 11 das 17 câmaras.

Foram poucas as mudanças nas câmaras da Área Metropolitana do Porto. Foram poucas, mas de importância significativa, tornando o mapa autárquico ainda mais cor-de-rosa. Uma rosa com Espinho saboroso para os socialistas. O concelho volta para o PS com a vitória de Miguel Reis, após 12 anos de poder social-democrata. Também Vila do Conde regressa a mãos socialistas, com Vítor Costa a afundar a Nau de Elisa Ferraz, uma ex-socialista que avançara como independente em 2017.

Resultado: se em 2017 o PS tinha conquistado nove das 17 autarquias da Área Metropolitana do Porto, agora venceu as eleições em 11. O PSD fica com quatro (Maia, Póvoa de Varzim, Trofa e Santa Maria da Feira), e o CDS com uma (Vale de Cambra).